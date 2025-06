Antonio, el hijo de María Julia Oliván fue diagnosticado dentro del espectro autista y desde ese día la periodista tomó el tema como propio.

Es por eso que María Julia le dedicó un pasaje de su programa a tratar de explicarle al Gobierno en general y al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Sapgnuolo en particular, que no es tan difícil cruzar bases de datos para depurar el sistema y así no dejar desamparados a los discapacitados.

En realidad nunca se dijo cuántas pensiones no contributivas fueron mal otorgadas pero se habla de unas mil o un poco más dentro de los 10 millones de argentinos que viven con alguna discapacidad.