De más está decir que otra vez los trolls libertarios comprueban que la calle no es como la vida virtual, y Fran Fijap tuvo que volver a escaparse para no ser golpeado.

Más allá de repudiar la violencia física y no estar de acuerdo con Eduardo Belliboni -que Fijap le haya dicho ‘boludo’ no parece una afrenta tan grande como para escalar la disputa- no deja de ser paradójico cómo el libertario se escondió detrás de Oliván para no ser alcanzado por su contrincante.