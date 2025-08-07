En realidad no se trata de una elección personal sino que en realidad nadie la tuvo en cuenta para una candidatura a pesar de que su mandato termina en diciembre.

Es por eso que María Eugenia Vidal aclaró que no cree que el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza sea lo mejor por lo que adelantó que no participará en la campaña.

Lejos de recibir mensajes de apoyo y aliento para que no abandone la política, lo cierto es que desde las redes la gente se expresó celebrando que por fin deje de vivir de la política después de varios años en los que hizo mas daño que otra cosa.