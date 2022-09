Si alguien no puede hablar de gestión en educación es María Eugenia Vidal que no sólo no abrió una sola escuela durante sus 4 años de gestión sino que cerró algunas y hasta se atrevió a asegurar que lo pobres no llegaban a la universidad demostrando toda su ignorancia en la materia.

Pero como la ex orgullosamente bonaerense está en campaña sale a decir cualquier cosa en los canales que no le repreguntan nada para no ponerla en una situación incómoda.

Pero a pesar de ir a hablar en TN y LN+ la ahora diputada porteña reproduce sus propias palabras en redes sociales donde no cuenta con la protección de los medios hegemónicos y si le recuerdan algunas cosas.