A esta altura es muy difícil no recordar con cierta añoranza los tiempos en los que gobernaba Cristina Kirchner. Y esto parece que no es algo exclusivamente del kirchnerismo duro ya que la actual diputada porteña y ex gobernadora bonaerense puso un tuit queriendo hacer una crítica y terminó elogiando lo que pasaba en 2010.

Si tuviera un asesor como la gente o alguien que le maneje bien las redes hubiera hecho una comparación con los años del macrismo pero se ve que no le daban bien los números y terminó añorando los años de Cristina en el poder.