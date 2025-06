María Eugenia Vidal hizo un posteo defendiendo a Ian Moche de los ataques de Milei pero se le borró

Después de que el presidente Javier Milei demostrara que no tiene ningún tipo de límite al atacar a un nene de 12 años con autismo y “acusarlo” de ser kirchnerista, el mandatario recibió reacciones de todos lados.

Una de las reacciones menos esperadas era la de María Eugenia Vidal. Sin embargo en un hecho que la enaltece, la exgobernadora subió un posteo en el que aseguraba: "Tiene 12 años. No grita, no insulta, no señala. Solo habla con respeto, conocimiento y milita por la inclusión. Hay adultos que podrían aprender mucho de Ian (Moche)".

Tan es así que hasta de la cuenta de la familia de Ian le agradecieron el gesto.

Lo que es una lástima que es que no haya consultado con sus jefes antes de hacerlo y que se haya visto obligada a bajar ese posteo demostrando, no sólo la clase de persona que es y su calidad humana sino también que es incapaz de tener un pensamiento propio.