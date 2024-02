El cruce de Javier Milei con Lali Espósito todavía no cicatrizó, y los resquemores no se apagaron, como lo demostraron las palabras de María Becerra, quien respondió en una rueda de prensa en el festival de Viña del Mar sobre el caso.

“Por el momento no utilizo muchos mis redes para un mensaje tan político, directamente. Pero si apoyo y comparto lo que hace Lali, yo la banco mucho, la conozco, y es una gran persona. Me gusta como piensa, me encanta lo inteligente que es, como habla, como se expresa y las cosas que dice, comparto”, disparó la cantante.

“La verdad me parece un montón todo lo que está sucediendo, siento que es un manejo de las redes sociales y de las fake news muy confuso. Siento que se subestima al pueblo y a la gente un montón, se arma todo un revuelo mediático y polémico que no da”.

Finalmente lo sacudió a Milei: "Es el presidente electo y me dirijo a él con respeto. Me parece qué hay cosas mucho más importante que hacer con la situación que está pasando el país antes que pelear en redes o likear cuatrocientos tweets en un día. Debería estar encargándose de otras cosas”,