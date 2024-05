A pesar de que el gobierno asegura que no ha abandonado a los comedores, Margarita Barrientos, que es sin duda una referente, confirmó que no les mandan mercadería sino un pequeño subsidio que no les resulta suficiente para la cantidad de gente que depende de ella.

Pero como si esto fuera poco, la titular de Los Piletones recibió una factura de luz de “casi 500 mil pesos” que no pudo ni sabe cómo podría pagar, lo que pone en riesgo la continuidad de su obra.