Deudor serial
Marcelo Tinelli celebró la próxima reforma laboral y las redes tuvieron que explicarle que no es retroactiva
El conductor, que ha tenido serios problemas por falta de pago a sus empleados, salió a las redes a calificar de "excelente" la reforma laboral y tributaria que impulsa el Gobierno.
Si bien aún no se conocen los detalles de cómo terminará el proyecto de reforma laboral y tributaria, ya se conocen algunos de sus puntos relevantes como jornadas de 12 horas y la eliminación de las indemnizaciones.
Marcelo Tinelli, que había criticado a Milei por su patético show en el Movistar y que ha tenido varios reclamos por falta de pago y que nunca se hizo cargo, celebró que se vayan a presentar estos proyectos.
Tal vez el hombre considera que las reformas y leyes pueden beneficiarlo ya que parece desconocer que no pueden tener retroactividad. Las redes trataron de explicarle.