Si bien aún no se conocen los detalles de cómo terminará el proyecto de reforma laboral y tributaria, ya se conocen algunos de sus puntos relevantes como jornadas de 12 horas y la eliminación de las indemnizaciones.

Marcelo Tinelli, que había criticado a Milei por su patético show en el Movistar y que ha tenido varios reclamos por falta de pago y que nunca se hizo cargo, celebró que se vayan a presentar estos proyectos.

Tal vez el hombre considera que las reformas y leyes pueden beneficiarlo ya que parece desconocer que no pueden tener retroactividad. Las redes trataron de explicarle.