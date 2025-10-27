Como si fuera poco
Marcelo Tinelli apuntó contra Cristina por la derrota del peronismo y generó todo tipo de reacciones
El triunfo libertario dejó muchas cosas para analizar pero tal vez una de las más llamativas es que pusieron al conductor a hablar de política y criticó a la ex Presidenta.
Como si fuera poco con el resultado electoral adverso también hay que escuchar a quienes buscan a los padres de la derrota o, como en este caso puntual, a la madre.
Para Marcelo Tinelli opinó que el peronismo no puede conectar con la gente ni gobernar hasta que no deje de depender de la opinión de Cristina.
Las redes reaccionaron al análisis del conductor.