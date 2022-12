Periodismo vergonzoso podría ser un buen título para describir a los operadores del macrismo que aprecen a diario en las pantallas de TN y LN+.

Está claro que esta gente cumple órdenes y en esta ocasión no puede quedar más en evidencia que se quiere tapar la vergüenza de aquella reunión planificada por Magnetto.

Más allá de que el tema por el que habían convocado al ministro de Seguridad porteño no tenía relación directa con la reunión del lawfare, tener a uno de sus protagonistas y elegir no preguntarle habla, no solo de la falta de profesionalismo de los periodistas sino de su sumisión.