“Estamos ante una operación”, atisbó a decir Marcelo D'Alessandro quien llegó a decir que los chats eran falsos pero ahora los reconoce.

El ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta no sabe cómo hacer para justificar qué hacía en Lago Escondidos junto a jueces y directivos del grupo Clarín.

“Acá hubo un viaje de un grupo de personas que viajó por diferentes lugares, algunas nos conocemos hace muchísimos años, otras no nos habíamos visto nunca”, largó en Radio Con vos. “Cada uno abonó su pasaje, nadie me invitó”, dijo aunque no es la misma versión que dieron otros implicados en los chats.

De hecho, el juez Ercolini, dijo en los audios “esto se pagó y chau, chau".