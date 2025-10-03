Ni siquiera en el canal de noticias del Grupo Clarín le tendieron una mano al gobierno de Javier Milei, al no tratar de ocultar un hecho muy difícil de tapar.

El escándalo por los aportes de Fred Machado a las campañas de José Luis Espert ocupan todos los ámbitos de discusión y el oficialismo sigue con la tendencia de defenderlo contra viento y marea.

Pero Marcelo Bonelli advirtió con mucho criterio, que el panorama electoral para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no tiene buena cara.

Y fue más allá al señalar que el oficialismo ni siquiera puede hacer campaña porque el tema del "amigo narco de Espert" va a invadir cualquier debate.