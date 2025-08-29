La mejor defensa es un buen ataque. Tal vez por eso Marcela Pagano salió con los tapones de punta contra Guillermo Francos, de quien aseguró que maneja una agencia de inteligencia paralela y que es el responsable de la filtración de los audios.

Pagano dijo que Francos le reconoció que “tiene a José Luis Vila y a Víctor Hugo Armellino, entre otros agentes, contratados, asesorándolo”, a quienes describió como “pesos pesados de la contrainteligencia del país”.

La diputada, surgida de las filas de LLA, sugirió que existiría cierta relación con la difusión de los audios que se le atribuyen a Spagnuolo: “¿Para qué necesita el jefe de Gabinete inteligencia propia?”, se preguntó y planteó que “esto es una guerra de espionaje”.

Para cerrar Pagano recomendó: “Tomen nota del nombre, por si en unas semanas vuela (Santiago) Caputo del manejo la SIDE... Recuerden el nombre de José Luis Vila”