La diputada libertaria que decidió irse del bloque se le plantó a Javier Milei para decirle que no es el momento de irse de vacaciones ya que es necesaria su presencia en el medio de un escándalo de corrupción y censura previa.

Pagano le dijo directamente al mandatario que su tropa está desmadrada y que es él el encargado de ordenarla.

Pablo Duggan dejó en claro que, a pesar de haber sido el candidato, claramente Milei no es el jefe.

Y es que Milei claramente prefiere escaparse para irse unos días a Las Vegas a ver a su exnovia.