La cosa no está para viajes
Marcela Pagano le pidió a Milei que no viaje a Las Vegas: "Lo necesitamos acá, están pasando cosas graves y usted es el jefe"
En el medio del escándalo el presidente Javier Milei se escapa a los Estados Unidos para ir a ver a su exnovia Fátima Flórez, pero hasta Pagano lo considera poco apropiado.
La diputada libertaria que decidió irse del bloque se le plantó a Javier Milei para decirle que no es el momento de irse de vacaciones ya que es necesaria su presencia en el medio de un escándalo de corrupción y censura previa.
Pagano le dijo directamente al mandatario que su tropa está desmadrada y que es él el encargado de ordenarla.
Pablo Duggan dejó en claro que, a pesar de haber sido el candidato, claramente Milei no es el jefe.
Y es que Milei claramente prefiere escaparse para irse unos días a Las Vegas a ver a su exnovia.