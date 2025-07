Mariano Cúneo Libarona tiene los días contados frente al ministerio de Justicia de la Nación y es gracias a su propia torpeza.

Y es que al ministro lo filmaron ofreciéndole favores al ex agente de la CIA, Tim Ballard, ahora involucrado en el tema de la trata de personas.

Marcela Feudale dejó en claro que como ministro no puede estar ofreciéndole favores a nadie pero Pablo Duggan dejó en claro que Cúneo Libarona no es ningún boludo como para dejarse filmar diciendo esas cosas y hasta “hablando de minas” por lo que queda claro que, si no fue una cámara oculta al menos es una cama. Y si ese material se “filtró” es porque el ministro está de salida.