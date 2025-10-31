"Hay mucha violencia en la discusión política" sentenció Marcela Feudale dando por cerrado el capítulo de la discusión con Alfredo Casero.

El actor la había acusado de ser simplemente una comentarista de la realidad, sin tener profundidad en sus análisis.

Lejos de entrar en el intercambio de agresiones, Feudale prefirió desactivar el conflicto pidiendo bajar la tensión de la discusión y pidiendo que se acepte la opinión del otro aunque no coincida con el pensamiento de cada uno.