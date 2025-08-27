Marcela Feudale no sale de su asombro por el escándalo de las coimas en los medicamentos de los discapacitados pero dejó en claro que este no es el primer caso, sino que se sabe hace tiempo pero los dejaron hacer.

Feudale incluso recordó cuando el mismísimo Papa Francisco denunció que un ministro del Gobierno le había pedido una cometa a un empresario y nadie hizo nada.

Lo que lamenta Marcela es que el periodismo no haya cuestionado a tiempo y que la Justicia no haya actuado de oficio cuando comenzaron a verse las puntas del ovillo de la corrupción.