Tras los contundentes resultados electorales del domingo, el ciego presidente Javier Milei decidió vetar la ley de financiamiento universitario, lo que no hará mas que generar más brutos e ignorantes, de esos que, para la derecha, decidieron darle la espalda a Javier Milei.

A poco más de un mes de las elecciones generales el mandatario prefirió echarle más leña al fuego y parece querer las calles repletas de estudiantes reclamando por sus derechos. Tal vez esta inestabilidad social le sirva para que se deje de hablar de la corrupción enquistada en su gobierno y representada por su hermana Karina.

Pero a la conclusión que se llega con sus acciones es que el Presidente se está convirtiendo en el jefe de campaña del peronismo.