Día histórico
Marcela Feudale: "Estoy orgullosa de la sociedad y de este pueblo"
En Duro de Domar analizaron la jornada donde el Congreso rechazó los vetos de Javier Milei, con una multitud en las afueras del recinto.
La sensación que campeó a lo largo del programa fue doble, por un lado la satisfacción por la apabullante victoria en la Cámara de Diputados, y por otro, la emoción por la cantidad de personas que marcharon.
Marcela Feudale se hizo eco de esta multitudinaria convocatoria y sacó pecho por el orgullo que le produzco la respuesta de la gente.