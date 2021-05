Fuentes judiciales aseguraron que los fiscales a cargo del expediente analizaban esta tarde qué conducta tomarán respecto al perito Aníbal Areco (psiquiatra y médico legista), quien actuó en la junta médica como perito de parte presentado por el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov.

Una de las posibilidades que manejan los pesquisas es impugnar la participación de Areco en la junta médica y hacer una denuncia en el Colegio de Médicos para que adopten una sanción por violar el secreto médico.

El abogado Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Gisella Madrid, reveló que los coordinadores de la junta médica lograron determinar quién había sido el perito que filtró a la prensa los resultados del informe mediante una trampa.

"La asesoría pericial con todos los peritos (oficiales) intervinientes tuvieron una idea brillante que no le avisaron a nadie, que es que a cada copia que trasladaban tenía un error para poder individualizar al que filtraba el informe si eso pasaba. Y han entregado un acta dónde está el error que contiene el informe de cada uno de los peritos de parte. Por eso se sabe que el que filtró el informe fue el perito de la doctora Cosachov", dijo.



Por otra parte, el abogado afirmó que, a partir del informe presentado por la junta médica, pedirá un cambio de carátula, ya que a su criterio se trató de "homicidio con dolo eventual".



"La pericia ha demostrado que los médicos tratantes abandonaron a Maradona a su suerte, que el lugar no era apto y que no había ambulancia ni aparatología", explicó.

En este contexto, las cuatro hermanas del fallecido Diego Armando Maradona criticaron en un comunicado la filtración del informe de la junta médica que analizó las circunstancias de la muerte del “10” y aseguraron que su hermano “no merecía morir así”.

“Luego de la difusión del resultado de la Junta Médica, queremos expresar nuestra indignación al ver, una vez más, violada la intimidad de nuestro hermano. Nos duele ver a algunos actores de esta causa pasearse por los medios de comunicación como si se tratase de un show y no de la muerte de nuestro amado Pelu”, dice el comunicado firmado por Claudia “Cali”, Ana, Liliana “Lili” y Rita Mabel “Kity” Maradona.

Las hermanas se preguntaron “¿quién o quiénes se están beneficiando con estas filtraciones?”, recordaron que “Diego a lo largo de su vida hizo muchas cosas por los argentinos” y pidieron “que se respete su memoria”.

“Pedimos para los responsables la máxima pena, nuestro amado Diego no merecía morir así. Seguiremos buscando la verdad y la Justicia como todo el pueblo argentino. Desde el cielo nuestro Pelu nos guía y nos da fuerzas”, agregaron.

“Por todo lo que él nos dio y nos quiso, nosotras, junto a nuestro abogado Matías Morla, no vamos a descansar hasta saber qué pasó y quiénes fueron los responsables de su muerte. Solo pedimos respeto y privacidad por su memoria”, concluye el comunicado.