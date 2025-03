El Gobierno parece haber querido salir a bajarle el precio a la importancia de si la entrevista de Luis Majul con Javier Milei fue o no en vivo, lo que no hace más que dar una respuesta definitiva.

A pesar de que Majul no solo se enojó sino que hasta insultó y desafió a Roberto Navarro por marcar los indicios de que la entrevista no había sido en vivo, ahora utilizan a Esteban Trebucq para decir, junto al vocero presidencial, que es una práctica habitual del periodismo y que no tiene nada de malo.

Y es cierto que todavía algunos programas de televisión lo usan a pesar de que los tiempos han cambiado y el streaming demuestra la importancia del vivo. El problema con esto es cuando se le miente descaradamente a los televidentes asegurando que algo es en vivo cuando no lo es.