Javier Lanari, el segundo y amigo personal de Manuel Adorni acaba de ver pasar su oportunidad por la puerta de su casa. Y es que cuando todos pensaban que era el sucesor natural del vocero de Milei, el Gobierno pretende prescindir de ese puesto.

Fue el mismísimo Adorni, otro de los candidatos testimoniales del gobierno, el que consideró innecesario cubrir esa plaza ya que él podía seguir comunicando desde su cargo de Jefe de Gabinete, como era históricamente. De todos modos aclaró que no estará dando conferencias todos los días ni día por medio, cosa que venía haciendo desde hace tiempo cuando solo hablaba cuando tenían algo que comunicar.

Mientras que para algunos Adorni hizo un buen trabajo, desviando las preguntas y hablando sin contestar absolutamente nada, otros creen que fue pésimo. Pero tal vez como su última acción como vocero presidencial, Adorni fue incapaz de encontrar la agenda del Presidente.