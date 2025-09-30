Lo primero que debe hacer cualquier gobierno para revertir una mala situación es reconocer sus errores para intentar subsanarlos.

Pero muchas veces se encierran en sus propias justificaciones y le echan la culpa a todo tipo de nimiedades sin apuntar al centro de la cuestión.

Eso hizo Manuel Adorni, quien explicó la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires por el aparato de los intendentes y el tipo de boleta que se utilizó.