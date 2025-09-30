Aaaaah, era eso
Manuel Adorni le echó la culpa a la boleta de papel por las derrotas electorales del oficialismo
El vocero presidencial estuvo en LN+ hablando con Esteban Trebucq y sacó pecho por su triunfo en las elecciones porteñas y justificó el resultado en la Provincia apuntando al "aparato de los intendentes" y el tipo de boleta que se usó.
Lo primero que debe hacer cualquier gobierno para revertir una mala situación es reconocer sus errores para intentar subsanarlos.
Pero muchas veces se encierran en sus propias justificaciones y le echan la culpa a todo tipo de nimiedades sin apuntar al centro de la cuestión.
Eso hizo Manuel Adorni, quien explicó la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires por el aparato de los intendentes y el tipo de boleta que se utilizó.