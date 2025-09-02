Acomodando el discurso según la conveniencia, en el programa que conduce Jonatan Viale en TN justificaron la decisión judicial de impedir que se difundan los audios de Karin Milei.

A pesar de que una de los participantes era Guadalupe Vázquez, quien había dado a conocer la foto de la fiesta en Olivos cuando Alberto Fernández era presidente, ahora se sumó a la defensa irrestricta del gobierno libertario.

Contra todos, Manu Jove explicó lo obvio, que más allá de cualquier debate, el hecho en sí es de interés periodístico.