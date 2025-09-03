El recorte se viralizó en las redes y generó conmoción dentro de los votantes del peronismo al ver cómo, una vez más, los reclamos y disputas entre dirigentes propios aparecían en la superficie a pesar del reclamo de unidad.

Máximo Kirchner, con Mayra Mendoza a su lado, cuestionó a Axel Kicillof por no darle los mismos fondos a Quilmes que a La Plata.

En su visita a Blender, Manu Jove aprovechó que tenía enfrente a la intendenta de Quilmes y le preguntó por qué hicieron ese reclamo justo cuando al gobierno le llovían las denuncias.

La ropa

En la misma entrevista, Jove también le preguntó por una situación que también llamó la atención, como es que siempre aparece vestida con ropa deportiva de la marca Adidas.