Good bye, Lenin
Manu Jove contó en detalle cómo el entorno le hace el 'Diario de Yrigoyen' a Milei cuando está reunido en Olivos
En Blender, el también columnista de TN explicó cómo fue la charla que tuvo con uno de los que había estado reunido con el presidente y no estaba al tanto de nada de lo que pasaba en el país.
Que Javier Milei y su círculo más cercano vive en una realidad paralela es lo que mencionan todos los que observan sus movimientos.
Las reuniones que tuvo el presidente en la Residencia de Olivos con dirigentes influencers libertarios y personajes variopintos, fueron un ejemplo de esto.
Manu Jove contó la charla con uno de los que había participado de esas reuniones y demostró no tener la menor idea de lo que ocurría en la economía argentina durante ese tiempo.