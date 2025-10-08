La crisis que atraviesa el oficialismo, en plena campaña electoral, quedó reflejada en el reciente spot que difundieron desde La Libertad Avanza.

En su cuenta personal de ‘X’, el periodista Manu Jove fue lapidario con su comentario: "Dios mío. La edición, la tipografía, el efecto de transición entre clips… todo está mal. Es el peor spot de campaña de la historia de la democracia".

El periodista también se refirió al responsable de la producción, Santiago Oría, apodado como Tóntin Tarantino: "Un sueldo de 3 palos tiene, 'con la nuestra', para el cargo inventado que ocupa y para hacer ESTO, que encima es partidario y no oficial".