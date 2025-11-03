La interna oficial
Manu Jove: "A Santiago Caputo lo cagaron en el reparto del gobierno, como ya pasó con las listas bonaerenses"
En el programa que conduce Tomás Rebord en Blender, el panelista -que también trabaja en TN- contó en detalle qué es lo que pasa en las disputas por el poder.
Lejos de moverse en aguas quietas después de las elecciones que le resultaron favorables, dentro del gobierno recrudecieron las peleas internas.
Cuando todo indicaba que Santiago Caputo haría un desembarco con todo su equipo para reanimar a un oficialismo en baja, los sorprendentes números de los comicios le dieron aire al gobierno.
Karina Milei volvió a mostrarse fuerte y no dejó que las Fuerzas del Cielo ocuparan los lugares que manejan Pareja y los Menem, según contó Manu Jove.
De esta forma, Caputo quedó como el gran derrotado de los idas y vueltas de La Libertad Avanza.