Lejos de moverse en aguas quietas después de las elecciones que le resultaron favorables, dentro del gobierno recrudecieron las peleas internas.

Cuando todo indicaba que Santiago Caputo haría un desembarco con todo su equipo para reanimar a un oficialismo en baja, los sorprendentes números de los comicios le dieron aire al gobierno.

Karina Milei volvió a mostrarse fuerte y no dejó que las Fuerzas del Cielo ocuparan los lugares que manejan Pareja y los Menem, según contó Manu Jove.

De esta forma, Caputo quedó como el gran derrotado de los idas y vueltas de La Libertad Avanza.