A partir de una resolución de Daniel Rafecas, la Justicia federal procesó a la diputada y candidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU), Vanina Biasi.

La decisión se dio en el marco de una causa por presunta violación a la Ley Antidiscriminatoria N.º 23.592, la cual fue tomada por el juez federal Daniel Rafecas, quien también ordenó un embargo sobre sus bienes por un total de $10 millones.

El fallo se basa en una serie de publicaciones realizadas en la red social X, en las que Biasi habría comparado al Estado de Israel con el régimen nazi.

Al dar a conocer el fallo, la periodista Romina Manguel hizo un posteo en el cual señaló: “Decíamos que ser antisemita tenga un costo”.

Biasi publicó un largo descargo y apuntó contra la periodista: “Me procesan por estar en contra de un Estado genocida. Lo supo la operadora de la embajada antes que yo, obvio”.

Respuesta de la diputada:

"La DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces. Rafecas, que tenía que resolver en 10 días, desde la indagatoria del 15 de Octubre del 2024, se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico. Haber sido anfitrión de eventos de la DAIA en muchas oportunidades no le hizo ponerse colorado a la hora de aceptar su querella y ahora darles el procesamiento que querían. "Justicia independiente" es lo que no hay en nuestro país y no lo digo ahora que me toca vivirlo a mi.

Me procesan por estar en contra de un Estado genocida. Lo supo la operadora de la embajada antes que yo, obvio. Lo hace un juez que tendrá que explicar cómo es que vio (correctamente) un genocidio en Argentina y no lo ve en Gaza y Cisjordania. No importa, el lobby sionista es más fuerte. Por supuesto que estoy presentando la apelación correspondiente. Es un fallo que coarta la libertad de expresión (me procesan por dos tuits, en uno explico por qué es nazi el supremacismo, siempre y en otro cuento que el gobierno de Netanyahu mintió frente al caso Emily) y que banaliza el antisemitismo. Es el discurso del criminal Netanyahu. Lo enfrentaremos siempre. Abajo el apartheid y exterminio del pueblo palestino. Viva el movimiento internacional que lucha contra los genocidas israelíes. Sionismo no es judaísmo. Saludos!"