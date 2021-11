La derecha empieza a experimentar los límites de su aventura en unidad. Es que mientras Mauricio Macri y Javier Milei se tiran flores para hacer un acuerdo de cara al 2023. Pero lo que el líder del PRO podría juntar por un lado, está a punto de perderlo por el otro.

El neurólogo y diputado electo por Cambiemos ya avisó que no quiere saber nada con los libertarios y avisó que ahora los radicales tienen otra fuerza que en el 2015.

"La coalición de Cambiemos de 2015, no existe más", avisó Manes en diálogo con Futurock. Y agregó: "Los radicales queremos liderar la coalición y vamos a competir en todas las categorías y todas las jurisdicciones".

En diálogo con el programa Crónica Anunciada, que se emite por Futurock FM, Manes aseguró: "Me sorprende que el gobierno festeje porque no ganó la elección". Y consideró que no hay nada para festejar: "nadie tiene que estar contento, la Argentina es un fracaso colectivo", destacó.

Con respecto al resultado del domingo, e diputado electo señaló "Es muy meritorio lo que hicimos en la Provincia porque hubo mucho trabajo clientelar del peronismo" y agregó "en esta elección la UCR se puso de pie. La novedad de la coalición es que ya no existe la lógica que prevaleció entre 2015 y 2019".

Con vistas al futuro, dijo: "Tenemos que convocar a sectores del centro porque los extremos no nos hacen bien". Y en relación a unirse con Milei consideró: "No hay que dejar pasar la virulencia de algunos que se autodenominan liberales. Promueven la intolerancia y lesionan la convivencia democrática"