Lo de José Luis Espert y su contrato con un narcotraficante es un escándalo tan grande que desde el gobierno intentan pasar página y que se deje de hablar de su narcocandidato, a pesar de que su foto estará en la boleta para votar a La Libertad Avanza en la Provincia.

Por eso es que las diputadas del PRO Patricia Vásquez y Sabrina Ajmechet fueron al piso de TN con una clara misión: dejar en claro que José Luis Espert no es candidato y que hay que hablar de otras cosas.

Pero el punto es que la Justicia electoral determinó que no se pueden reimprimir las boletas por lo que los votantes de LLA deberán optar por la columna en la que se encuentra la foto y el nombre de José Luis Espert, un hombre al menos relacionado con el narcotráfico.