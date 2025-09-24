Este miércoles, la Justicia y policía confirmaron que los tres cuerpos hallados son de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que habían desaparecido en La Matanza hace días.

En La Tablada, de dónde eran las chicas, familiares y allegados se manifiestan para pedir justicia.

Y Malena Galmarini explotó contra el gobierno nacional tras conocerse la macabra noticia: "Del autor de ‘se pasaron tres pueblos’ y con el sponsoreo de Shell e YPF, tenemos nuestro triple femicidio con bolsas de residuos!".

La referencia es al desagradable video misógino que compartió una estación de servicio Shell, de Entre Ríos, donde dos hombres se deshacen de una mujer en una bolsa de residuos.

Así sigue el posteo de Malena: "Por supuesto, todos hablando sobre el trabajo de las chicas y el contexto de pobreza, drogas, etc. Tenían 20 y 15 años. Ya sabemos sus nombres. Queremos los nombres de ELLOS! Y los queremos PRESOS!".

Y remata: "Vuelvo a marcar que desmantelaron TODAS las políticas de cuidado de las mujeres".

El terrible caso

Los cuerpos, descuartizados y enterrados, fueron hallados en una casa ubicada en Samborombón y Chañar, en Florencio Varela, donde la primera pista apareció a 300 metros del lugar gracias a la información brindada por un vecino.

Además, los allanamientos se dirigieron a partir de que el celular de una de las víctimas tuvo señal allí por última vez.

El martes, las autoridades encontraron una camioneta blanca incinerada, la cual habría trasladado a las tres chicas. A unos metros de la casa donde se presentó la Policía científica, para analizar la presencia de manchas, también detectaron la presencia de olor a cloro y lavandina.

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche cuando salieron de sus casas, ubicadas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

Por otra parte, dentro de la vivienda, encontraron a dos personas que fueron detenidas, las cuales habrían sido contratadas para limpiar el lugar. Hasta el momento ya son cuatro los detenidos en un tramado que involucraría actividades narco y prostitución en el barrio del Bajo Flores.