Todo ocurrió en Villa La Ñata, la quinta de Daniel Scioli, a donde desvió el suministro de un caño de gas que el municipio, donde trabajaba Malena Galmarini, había extendido para abastecer a una escuela.

Según Galmarini, Scioli hizo desviar el caño -extendiendo un poco su recorrido- para que llegara hasta su quinta.

Y desde allí, en vez de abastecer a la escuela, hizo que le llegara el servicio a su propia quinta, dejando a los alumnos sin gas.