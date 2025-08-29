Toda para él
Malena Galmarini contó una anécdota que involucra un ilícito de Daniel Scioli que lo pinta de cuerpo entero
La exdirectora de AySA durante el gobierno del Frente de Todos tiene un enfrentamiento de larga data con el exgobernador peronista, ahora libertario, Daniel Scioli, y lo destrozó recordando una historia en común.
Todo ocurrió en Villa La Ñata, la quinta de Daniel Scioli, a donde desvió el suministro de un caño de gas que el municipio, donde trabajaba Malena Galmarini, había extendido para abastecer a una escuela.
Según Galmarini, Scioli hizo desviar el caño -extendiendo un poco su recorrido- para que llegara hasta su quinta.
Y desde allí, en vez de abastecer a la escuela, hizo que le llegara el servicio a su propia quinta, dejando a los alumnos sin gas.