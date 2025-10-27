Malena Pichot, con su ingenio y desfachatez, cargó contra Roberto Funes Ugarte, también conocido como "Rosca Floja", al señalar que se queja cuando alguien hace un chiste sobre él, pero que él mismo puede hacer lo que quiera.

La humorista y comediante lanzó ese comentario mientras repasaba algunas noticias en su programa en Futurock. Pichot hizo mención a "la terrible burla de Robertito a Nancy Pazos tras la victoria de su ex Diego Santilli", y criticó al comunicador mileísta.

Luego, a partir de un intercambio que tuvo con sus compañeras de radio, se le ocurrió invitarlo a participar de la Marcha del Orgullo.

"Vamos de la mano", dijo, y así lanzó una desafiante invitación para la convocatoria del 7 de noviembre.