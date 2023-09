Envalentonada con la victoria de JxC en Chaco, la candidata presidencial Particia Bullrich fue a picantearse con vecinos del barrio Emerenciano Sena.

Las denuncias contra el dirigente piquetero, por el presunto asesinato de Cecilia Strzyzowskim la joven de 28 años. En ese marco, Bullrich buscó hacer un aprovechamiento político del caso, que le valió el repudio de los vecinos que quisieron que la ex ministra de Seguridad vaya a hacer un acto para la prensa.

"Yo soy libre de poder andar en mi Patria como quiero”, dijo Bullrich. “Sí, pero acá no”, le contestó una señora con tono amable pero firme.

“Yo respeto que ustedes hayan hecho este barrio, pero ¿sabés qué? Este barrio es de todos los argentinos. Yo me a sacar foto acá porque quiero denunciarlo al asesino de Emerenciano Sena”, aseguró Bullrich.

Entrevistada por el hecho, más tarde, Bullrich dijo "Me encontré con un grupo de gente que me saludó muy amablemente, un grupo que estaba muy contento de que Leandro y Silvana hubiesen ganado porque decían que iban a poder vivir mejor. Pero había otro grupo, que evidentemente todavía estaba alineado, que me dijo: ‘Acá no se puede pisar’. A lo que yo les respondí: ‘No hay un milímetro de la Argentina que yo no pueda pisar’”.