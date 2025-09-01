En medio del escándalo por los audios que exponen un esquema de corrupción en el área de discapacidad del gobierno de Javier Milei, Luis Majul salió a marcar posición sobre el rol de los medios y se mostró cuidadoso ante la filtración.

En ese marco, el comunicador oficialista indicó que “los medios de comunicación tienen que poner a consideración si ponen un audio como ese, que viene, qué sé yo, no sé, que puede ser de una conversación privada”.

Por este motivo, en las redes se hizo viral un video que expone la contradicción de Majul, ya que en el año 2017 fue él mismo quien difundió las escuchas de conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli.

En aquel entonces, los audios se conocieron a través de Radio La Red. "Esa escucha, la manera que yo la conseguí, es cinematográfica, porque a la persona que me la dejó jamás la vi. Lo conseguí mientras estaba corriendo por Palermo un domingo”, había dicho en aquella ocasión.