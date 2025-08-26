Lo cierto es que Martín Menem ya había aceptado el convite y estaba en el estudio de LN+ a punto de entrar al aire cuando intempestivamente decidió retirarse con la excusa de que el presidente Javier Milei seguía hablando en el acto de Junín adonde los libertarios no fueron muy bien recibidos.

Tal vez esa fuera la razón o tal vez alguien le dijo que ya había hecho suficientes papelones cuando con Laje no había podido dar un sólo argumento de defensa sobre los tristemente célebres audios de Spagnuolo.

Pero en el medio de su enojo para con Martín Menem, Luis Majul dejó una frase que quedará grabada a fuego: “Yo no formo parte de la estrategia de ningún Gobierno” lo que generó carcajadas generalizadas en las redes y en la vida real.