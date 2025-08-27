No le gustó
Majul le preguntó a Martín Menem por su cuenta oculta en redes sociales y respondió con una frase de su tío Carlos
En su visita a LN+ para tratar de bajarle la temperatura al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, Martín Menem no pudo controlar su malestar ante la consulta de Luis Majul.
No parece la mejor manera de presentarse el mostrar disgusto ante una pregunta que no cae bien, pero Martín Menem está en el ojo de la tormenta y no puede controlar bien sus emociones.
Luis Majul le preguntó por una cuenta de Twitter que podría ser de él y utilizada en forma anónima, desde donde aguijonea a sus adversarios de la interna libertaria como Santiago Caputo.
El diputado de La Libertad Avanza lo negó enfáticamente a pesar de que todo indica que él es el autor de esos mensajes y mostró su molestia con la pregunta de Majul.