No parece la mejor manera de presentarse el mostrar disgusto ante una pregunta que no cae bien, pero Martín Menem está en el ojo de la tormenta y no puede controlar bien sus emociones.

Luis Majul le preguntó por una cuenta de Twitter que podría ser de él y utilizada en forma anónima, desde donde aguijonea a sus adversarios de la interna libertaria como Santiago Caputo.

El diputado de La Libertad Avanza lo negó enfáticamente a pesar de que todo indica que él es el autor de esos mensajes y mostró su molestia con la pregunta de Majul.