Llena de ideas
Majul le dijo al armador de Milei que le "hace ruido la candidatura de Karen Reichardt porque fue 'conejita Playboy'"
La entrevista de Luis Majul a Sebastián Pareja, el armador del espacio libertario en la provincia de Buenos Aires, llegó hasta la inclusión de la exvedette en la lista de La Libertad Avanza, donde el conductor de LN+ planteó sus dudas.
Los que venían a terminar con la casta tienen a Sebastián Pareja llenando las listas con viejos dirigentes peronistas de armados satelitales o personajes estrambóticos subidos a la ola libertaria.
Luis Majul lo entrevistó en su programa de LN+ y le cuestionó los dos tipos de candidatos que presentará La Libertad Avanza.
Así se llegó al caso de Karen Reinhardt, una exmodelo y vedette de medio pelo en los años ochenta y noventa, de la cual se había perdido el rastro.
Majul le dio vuelta a su pregunta para terminar cuestionándola por haber salido desnuda en la revista Playboy y carecer de ideas para representar al gobierno.