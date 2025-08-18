Los que venían a terminar con la casta tienen a Sebastián Pareja llenando las listas con viejos dirigentes peronistas de armados satelitales o personajes estrambóticos subidos a la ola libertaria.

Luis Majul lo entrevistó en su programa de LN+ y le cuestionó los dos tipos de candidatos que presentará La Libertad Avanza.

Así se llegó al caso de Karen Reinhardt, una exmodelo y vedette de medio pelo en los años ochenta y noventa, de la cual se había perdido el rastro.

Majul le dio vuelta a su pregunta para terminar cuestionándola por haber salido desnuda en la revista Playboy y carecer de ideas para representar al gobierno.