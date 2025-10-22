Más Nación
Majul jugó al periodista incisivo y dijo que Milei no quiso ir a su programa porque "hay preguntas que no puede responder"
Como si fuera un vocero de campaña de La Libertad Avanza, Luis Majul se lamentó y al mismo tiempo celebró que Javier Milei falte a su palabra y no cierre con una entrevista en el programa que conduce en LN+.
Majul está siempre nervioso, justificando sus actitudes o tratando de hacer creer que es o piensa una cosa distinta a lo que muestra. En esos momentos los furcios lo delatan, como esta vez cuando nombró al canal como ‘Nación más’, en vez de LN+.
Es tan evidente cuando miente que dice y se desdice en la misma frase, así puede sostener que la ausencia de Javier Milei a una entrevista previamente pautada es un error y un acierto simultáneamente.
Por un lado se lamentó de la pérdida de una nota valiosa pero inmediatamente felicitó al presidente por la decisión por ser lo mejor para su campaña electoral.