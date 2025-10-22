Majul está siempre nervioso, justificando sus actitudes o tratando de hacer creer que es o piensa una cosa distinta a lo que muestra. En esos momentos los furcios lo delatan, como esta vez cuando nombró al canal como ‘Nación más’, en vez de LN+.

Es tan evidente cuando miente que dice y se desdice en la misma frase, así puede sostener que la ausencia de Javier Milei a una entrevista previamente pautada es un error y un acierto simultáneamente.

Por un lado se lamentó de la pérdida de una nota valiosa pero inmediatamente felicitó al presidente por la decisión por ser lo mejor para su campaña electoral.