Lo de Luis Majul sólo se puede calificar como una vergüenza. Y es que el hombre claramente está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de pegarle a los candidatos de Fuerza Patria.

Así fue que el operador libertario cuestionó a Mariano Recalde por unas declaraciones que aseguraban "a los argentinos hay que darles trabajo" y empezó a querer ensuciar a la familia del candidato.

Majul le pagó también a Héctor Recalde de quien sabía que había fallecido el 9 de diciembre de 2024, pero a la hora de hablar de Susana Elvira García, quien efectivamente fue jueza laboral, Majul aseguró que la señora manejaba el fuero laboral argentino.

Pero a Majul evidentemente se escapó un detalle, y a pesar de asegurar que él los conocía a todos, claramente no sabía que la madre del candidato a senador por CABA, falleció el 22 de agosto de 2024.