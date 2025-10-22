Majul aseguró que la madre de Recalde maneja el fuero laboral, pero falleció hace más de un año
Totalmente metido en la campaña, el "periodista" Luis Majul confirmó que es incapaz de chequear un dato y que está dispuesto a caer muy bajo para ensuciar a los candidatos de la oposición.
Lo de Luis Majul sólo se puede calificar como una vergüenza. Y es que el hombre claramente está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de pegarle a los candidatos de Fuerza Patria.
Así fue que el operador libertario cuestionó a Mariano Recalde por unas declaraciones que aseguraban "a los argentinos hay que darles trabajo" y empezó a querer ensuciar a la familia del candidato.
Majul le pagó también a Héctor Recalde de quien sabía que había fallecido el 9 de diciembre de 2024, pero a la hora de hablar de Susana Elvira García, quien efectivamente fue jueza laboral, Majul aseguró que la señora manejaba el fuero laboral argentino.
Pero a Majul evidentemente se escapó un detalle, y a pesar de asegurar que él los conocía a todos, claramente no sabía que la madre del candidato a senador por CABA, falleció el 22 de agosto de 2024.