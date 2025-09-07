La pantalla de La Nación+ se puso caliente desde temprano este domingo de elecciones. Al canal se le escapó un boca de urna en plena veda electoral.

Ya después de las 18, tras el cierre de los comicios, un panel de notables comenzó a debatir los datos que circulan y que darían ganador al peronismo por paliza. Y se picó entre Majul, Trebucq, Plager y Pérez

Diálogo

“¿Quiénes defendieron al gobierno? Hace 20 días que están en silencio”, lanzó Esteban Trebucq. “Solo (Guillermo) Francos repudió al Gordo Dan”, lo cruzó Débora Plager en referencia a la barbaridad que dijo el libertario sobre Luis Juez y su hija discapacitada.

Majul remató: “Algunos comparan lo que hizo Gordo Dan con el cajón de Herminio”.

¡No alcanzan los pochoclos!