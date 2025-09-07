Para ver con pochoclos
Majul, Plager, Pérez y Trebucq buscando a los culpables de la derrota libertaria
Los periodistas buscaron responsables de lo que sería una derrota rotunda del gobierno de Javier Milei. ¿Sacaron los pies del plato? Traigan pochoclos que es un peliculón.
La pantalla de La Nación+ se puso caliente desde temprano este domingo de elecciones. Al canal se le escapó un boca de urna en plena veda electoral.
Ya después de las 18, tras el cierre de los comicios, un panel de notables comenzó a debatir los datos que circulan y que darían ganador al peronismo por paliza. Y se picó entre Majul, Trebucq, Plager y Pérez
Diálogo
“¿Quiénes defendieron al gobierno? Hace 20 días que están en silencio”, lanzó Esteban Trebucq. “Solo (Guillermo) Francos repudió al Gordo Dan”, lo cruzó Débora Plager en referencia a la barbaridad que dijo el libertario sobre Luis Juez y su hija discapacitada.
Majul remató: “Algunos comparan lo que hizo Gordo Dan con el cajón de Herminio”.
¡No alcanzan los pochoclos!