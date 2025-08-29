Puede ser una táctica para minimizar una posible derrota o para asustar a aquellos que no estaban con ganas de ir a votar y no quieren que gane el peronismo.

O puede ser que realmente el clima de derrotismo invada al oficialismo que viene soportando golpes todos los días y los indicadores no le dan bien.

Las encuestas vienen marcando un declive importante en las últimas semanas que tendrá su corolario en octubre cuando pasen las dos elecciones en la provincia de Buenos Aires.