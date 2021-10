El ex presidente Mauricio Macri adelantó que no se presentará a declarar en la causa por el espionaje a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. El ex mandatario está acusado de haber espiado ilegalmente a familiares, amigos y compañeros de los tripulantes del submarino hundido.

Macri aseguró que es inocente, criticó fuerte al juez de la causa, apuntó contra el Gobierno y para victimizarse denunció persecución judicial contra él, en un extenso hilo de twitter. Tal vez hubiera sido más fácil decírselo al juez y ajustarse a derecho.