Que Alberto Fernández se equivocó lo reconoció él mismo pidiendo disculpas al reconocer al aceptar que la frase utilizada no solo era inexacta sino que además era discriminadora y racista.

Mauricio Macri, lento de reflejos, un día después quiso poner un tuit picante sobre el tema pero no se le ocurrió más que postear a las tres banderas, con un diseño poco logrado que no solo no expresa nada sino que tiene a la blanquiceleste arriba, dando una sensación contraria a lo buscado.

Las redes sociales le contestaron y no le perdonaron sus frases de cuando era presidente ni su gaffe sobre Netflix.