"Como soy fanático de Domingo Faustino Sarmiento, hace varias semanas empecé el excelente curso online que está dictando Laura Alonso sobre los viajes que hizo Sarmiento cuando tenía 34 años, las ideas que adoptó en cada lugar que visitó y su legado", escribió Mauricio Macri en sus redes sociales, publicitando el curso de su exencargada de la Oficina Anticorrupción.

Macri explicó que son 8 clases y que "cada una es un descubrimiento que aumenta mi respeto por aquel hombre".

Para entender el nivel de la cursada bastan las palabras de la propia Laura Alonso que aclaró que el curso no es ni "académico ni para eruditos" y que si no hay tiempo para leer el material "no importa": "Tus preguntas, las conversaciones y los intercambios conmigo y el resto de los participantes van a motivar nuevos interrogantes y conocimientos. En los 90 minutos de cada encuentro, iremos desgranando paso a paso cada parada de una travesía excitante".