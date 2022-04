El pez por la boca muere, dice el refrán. Y nunca mejor aplicado. Porque lo que hizo Mauricio Macri estos días en el coloquio de Idea fue básicamente eso. Hablar de más. De más para los intereses que representa.

Es sabido que el ex Presidente responde al círculo rojo y no al pueblo. Pero claro, el ingeniero también a veces se enoja con los propios cuando no lo ayudan en su plan de hambrear al pueblo para concentrar más la riqueza. Es por ello que en la charla ante los más poderosos empresarios no dudó en hacerles un reclamo.

"En un momento Mauricio Macri dice que venían dirigentes políticos, jueces, jefes de medios y empresarios a felicitarme en Casa Rosada por las transformaciones que estábamos haciendo. Pero en un momento se daban vuelta y decían: 'Pero la mía está, ¿no?'", contó el periodista Marcos Cittadini.