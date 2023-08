La historia es asi: María Eugenia Vidal definió su voto y avisó, 10 días antes de las elecciones, que iba a votar a Horacio Rodríguez Larreta.

Esto sorprendió a mauricio Macri que rápidamente salió a atacarla por su decisión con tan mala cintura política que dejó expuesto su propio apoyo a Bullrich, cosa que no debería haber hecho no sólo por su mala fama sino también porque es el líder del partido y si no se decide gana de todos modos.

Cuando alguien le marcó el error, el expresidente intentó justificarse a través de sus redes sociales aclarando que nunca había cuestionado la decisión de Vidal pero aclarando que se sentía desencantado y hasta habló de faltar a la palabra.

Las redes no pueden mas.