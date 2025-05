Mauricio Macri no se privó de contar una anécdota en el Foro de Madrid que lo ubica frente al líder de una de las superpotencias, que está dispuesto a cambiar el mundo.

Ocurrió durante la visita de Donald Trump a Buenos Aires con motivo de la Cumbre del G20 en 2018, donde se encontraron ambos presidentes, quienes tenían una buena relación personal anterior por acuerdos empresarios entre ambos.

Eligiendo bien las palabras para marcar la diferencia con la ultraderecha que amenaza con quedarse con todo el espacio de la derecha pero sin ser agresivo, Macri no dejó bien parado a Trump.

El diálogo entre los dos

Macri contó que en su despacho tenía “un mapa de la Argentina para explicar a quién venía y ubicar las provincias”.

En su visita y mirando el mapa, Trump se detuvo en la franja territorial ubicada a la izquierda de Argentina, preguntando: “¿Qué es esto?”.

Cuando Macri le contestó que era Chile, Trump salió con una insólita recomendación: “You should conquer Chile so you have access to the two oceans”.

Tras decirlo en inglés, Macri lo tradujo: “Deberías conquistar Chile así tendrías acceso a los dos océanos”.

Ahora, al ver sus comentarios sobre Canadá y Groenlandia no está tan seguro de que haya sido un chiste.